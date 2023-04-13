وجاء في بيان رسمي صدر عن المجلس عبر موقعه الرسمي اليوم /الخميس/ أنه تم اعتماد إجراء مساعدة بقيمة مليار يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. سيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبي بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا من المخزونات الحالية أو من إعادة ترتيب أولويات الطلبات الحالية خلال الفترة من 9 فبراير إلى 31 مايو 2023".+



وقرار اليوم ينفذ الجزء الأول من اتفاقية اعتمدها المجلس في 20 مارس الماضى بشأن نهج ثلاثى المسارات يهدف إلى تسريع تسليم ذخيرة المدفعية والشراء المشترك لها إلى أوكرانيا.



وتعليقًا على ذلك، قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل:" إن قرار اليوم يُفعَّل الجزء الأول من الاتفاقية التاريخية التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي لدعم التسليم الفوري للذخيرة المدفعية بقيمة مليار يورو للقوات المسلحة الأوكرانية. لا يوجد دليل أفضل من ذلك على تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس ضد روسيا".



وقرار اليوم يزيد المبلغ الإجمالي للمساعدة المالية التي جاءت في إطار صندوق السلام الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا إلى 4.6 مليار يورو.