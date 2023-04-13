وأفادت هيئة الأركان المشتركة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، بأن الجيش رصد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى أو أطول بالقرب من بيونج يانج في غضون الساعة 7:23 صباحا بالتوقيت المحلي.

بدورها، أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على "تويتر"، أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي".

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن الصاروخ "لم يسقط في الأراضي اليابانية"، وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيرا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.

من جهته صرح، وزير الدفاع، ياسوكازو هامادا، بأن الصاروخ الذي يرجح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

في السياق ذاته، أدان البيت الأبيض إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صارخي باليستي طويل المدي في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الباب لم يغلق أمام الدبلوماسية، داعيا إلى وقف فوري لأنشطتها المزعزعة للاستقرار واختيار الدبلوماسية.