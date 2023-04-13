كمين يحبط مخطط عاطل لترويج الأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل فى كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من الأقراص المخدر ة ببولاق الدكرور، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد حيازة عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته فى المناطق التى يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازة الأقراص المخدرة لترويجها بين عملائه، وذكر أنه يخزنها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه من المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.