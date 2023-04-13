فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تحيى حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية اليوم

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار حفلا فنيا فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية بالإسكندرية، والتى تقدم على جميع مسارحها خلال شهر رمضان المبارك.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متميزة ومختارة من أعمال زمن الفن الجميل منها تم البدء بدرى، ساكن فى حى السيدة، اهو جه يا أولاد، بينى وبين القمر، أم النبى، رمش عينه، يا بنات بحرى، إمتى الزمان، يا عشاق النبى، هوى يا هوى، تعب الهوى، إيه أنكتب لى، مداح للقمر، القلب يعشق، أداء كل من مريم هانى، السيد رزق، فاطمة مثنى، يحيى عراقى، مروان صبرى، ندى محمد، محمد حربى، محمد هدهد، عمرو سلام، أحمد عبد العزيز، سهيلة بهجت، "امل، كرستينا، نورهان"يشارك بالحفل عازف القانون دكتور جمال عبد المنعم، وعازف الكمان المتميز محمد ظهير.