على الحجار يحيى حفلًا غنائيًا وسط أجواء طربية ساهرة بأوبرا الإسكندرية

أحيى الفنان الكبير على الحجار حفلا فنيا علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية مساء اليوم حيث أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التى تنوعت بين الجديد والقديم، وذلك فى ليلة طربية متميزة وضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر

وقدم " الحجار" مجموعة من أغانى تترات المسلسلات التى أشتهر بهاوحققت نجاحا مستمرا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، أبحر الحجار بجمهوره فى بحر من الألحان منها المال والبنون، الحضرة زينبى، يارب، خلق الله، أنا كنت عيدك، مافيناش من الخوف، نويت أغنى، رمى رمشه، هنخبى ليه، يا موجة يا زرقا، إنت المدد، الحلوانى، الزين والزينة، مسألة مبدأ، روحى بتتنقل، مبسوطين، ليلى، زى الهوى، بطلة حكايتى، تجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، أضحك لوجه الله ومن الحان خالد الذكر الشيخ سيد درويش أهوه ده اللى صار، حرما ياسيدى، يا إسكندرانى التى تفاعل معها جمهور الحفل وقدم له جمهوره المتشوق لعذب صوته وروعة الالحان وجمال الكلمات تحية جارفة من التصفيق الحار والهتافات.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعتاد على المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنيةالتى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.