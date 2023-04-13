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عودة رحلات البالون الطائر فى الأقصر بـ45 رحلة بعد توقفها 4 أيام.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 08:21 ص
عودة رحلات البالون الطائر فى الأقصر بـ45 رحلة بعد توقفها 4 أيام.. صور عودة رحلات البالون الطائر فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عودة تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربى بعد توقفها على مدار الـ4 أيام الماضية، حيث حلقت فى السماء صباح اليوم 45 رحة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1100 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية الذين يتوافدون على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس فى تلك الأيام.
 
وأضاف مصدر فى اتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرحلات تساهم فى إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً.
 
جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.
 
البالون الطائر فى سماء الأقصر
البالون الطائر فى سماء الأقصر

السائحون يستمتعون برحلات البالون الطائر
السائحون يستمتعون برحلات البالون الطائر

رحلات البالون الطائر فى الأقصر
رحلات البالون الطائر فى الأقصر

 


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