اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 09:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

طرق صحية تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

الخميس، 13 أبريل 2023 09:00 ص
طرق صحية تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية السكتات الدماغية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، ولكن سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة ونقص الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى الضغوط النفسية ، كل هذا يعرض هؤلاء إلى مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وغيرها.. 
 
تواصل الباحثون من جامعة تكساس في هيوستن، أن الالتزام بعادات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار النصف تقريبا. وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.
 

عادات صحية لتجنب خطر الاصابة بالسكتات الدماغية :

1. الإقلاع عن التدخين 
2.ممارسة النشاط البدني
3.الحفاظ على نظام غذائي جيد
4.فقدان الوزن
5.الحفاظ على ضغط دم طبيعي، والسيطرة على الكوليسترول وخفض نسبة السكر في الدم.
 
 
واشارت الدراسات الي ان ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقر ومرض السكري تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 
 
وكان المشاركون الأكثر عرضة للمخاطر الوراثية للقلب هم الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية على مدى حياتهم، بنحو 25%.وأشار الباحثون إلى أن هذه الممارسات أضافت ما يقارب ست سنوات أخرى من الحياة الخالية من السكتات الدماغية.
 
وقالت الدكتورة ميريام فورنج عالمة الوراثة بجامعة تكساس في هيوستن، مولفة الدراسة ،أن تعديل عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة يمكن أن يوازن الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية".
 
 

السكتات الدماغية

وامراض القلب

عوامل ورائية

عادات صحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة