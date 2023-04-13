إصابة موظف بالكهرباء بحروق وكسور خلال إصلاح عامود إنارة بالقنطرة شرق

أصيب موظف بالكهرباء باصابات مختلفة مابين كسور وجروح وحروق أثناء عمله وسقوطه من أعلى عامود انارة فى قرية الأبطال دائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أ من الاسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط موظف بالكهرباء من أعلى عامود إنارة أثناء عمله بقرية الأبطال دائرة مركز القنطرة شرق.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة حسن محمد محمود محمد 47 عامًا موظف بالكهرباء مقيم سرابيوم، مصابًا باشتباة كسر بالقدم اليسرى مع كدمة بالظهر مع حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة من الجسم نتيجة صعق كهربائى وسقوطه من أعلى عامود كهرباء.

تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيًا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث.