اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 12:45 م
أكرم القصاص
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شحن "الكلينكر| و "الأسمنت" من ميناء شرق بورسعيد إلى دول أفريقيا

الخميس، 13 أبريل 2023 12:45 م
شحن "الكلينكر| و "الأسمنت" من ميناء شرق بورسعيد إلى دول أفريقيا السفينة في موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الخميس، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة للميناء، واستقبلت السفينة  ULTRA COLONSAYالقادمة من تركيا لتحميل  51 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون  .
 
كما استقبلت السفينة SOPHIA Z القادمة من تركيا وذلك لشحن 40 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى سيراليون.
 
على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد  نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة ATLANTIC ROSE  القادمة من البرازيل  لتفريغ 5400 رأس ماشية حية  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى  أسبانيا، ووصل الميناء السفينة AMIR JOY  القادمة من ايطاليا وذلك لتفريغ 8528 طن رخام بالميناء .
 
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .
 
 

 


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