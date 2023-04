زلة لسان جديدة لبايدن.. خلط بين فريق رجبى إيرلندى وقوة عسكرية بريطانية

كتبت ريم عبد الحميد

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكى جو بايدن، جاءت هذه المرة خلال زيارته لإيرلندا، للاحتفال بالذكرى الـ 25 لتوقيع اتفاقية الجمعة العظيمة.

فبحسب ما قالت صحيفة الجارديان، فإن البيت الأبيض صحح سقطة بايدن الذى خلط بين فريق الراجبى النيوزيلندى All Black، بقوة عسكرية بريطانية تعرف باسم The Black and Tans، والتي روعت إيرلندا.

وجاءت سقطة بايدن خلال خطاب ألقاه فى حانة وندسور مساء الأربعاء، فى أول أيام زيارته لإيرلندا التي تستمر ثلاثة أيام.

وكان بايدن يوجه الشكر لبوب كيرنى، أحد أبناء عمومته الذى لعب دورا فى فريق رجبى إيرلندى هزم نيوزيلندا، على رابطة العنق التي كان يرتديها الرئيس الأمريكى. وقال بايدن: "لقد قدمت لى هذه من قبل أحد هؤلاء الرجال هناك، لقد كانا لاعبا للراجبى، وهزم فريق The Black and Tans.

وكان فريق رجبى إيرلندا قد حقق انتصارا شهيرا ضد فريق The All Black فى شيكاغو عام 2016.

وخاض المتمردون الإيرلنديون صراعا دمويا ضد The Black and Tans، وهى قوة عسكرية سميت بهذا الاسم نسبة إلى ألوان زيها الرسمي، وذلك خلال حرب استقلال إيرلندا بين عامي 1919 و1920.

وحاولت الحكومة الإيرلندية المستضيفة لبايدن احتواء الأمر ، لكن الخطأ سرعان ما انتشر على مواقع التواصل وتصدر تويتر، وتصدر التغطية الإعلامية الدولية للزيارة. وقال صحيفة التايمز تعليقا على ذلك "زلة تفسد ود بايدن"، بينما وصفتها صحيفة نيويورك بوست بانها زلة محرجة.

لكن فى إيرلندا، بدا ان معظم التعليقات تراها زلة مضحكة وغير مضرة. حيث وصفتها صحيفة ذا إيريش تايمز بأنها زلة لذيذة. فيما قال صحيفة إيرش ميرورو إن بايدن ترك الناس فى حالة ضحك هستيرى.