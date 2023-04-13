اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 09:59 م
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ختام فعاليات "تحدي القراءة العربى" بمنطقة بالإسماعيلية الأزهرية.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 09:15 م
ختام فعاليات "تحدي القراءة العربى" بمنطقة بالإسماعيلية الأزهرية.. صور فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اختتمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي الموسم السابع، على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2022/2023، تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.
 
وأجريت الفعاليات على مدار الثلاثة أيام الماضية للتصفية على مستوى المنطقة، وذلك عقب انتهاء التصفيات على مستوى الإدارات؛ تمهيدًا لإعلان الفائزين والمنافسة على مستوى الجمهورية. 
 
وأضاف محمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أن مسابقة تحدي القراءة العربي مسابقة سنوية تستهدف تشجيع الطلاب على القراءة، وتضم اللجنة التنسيقية بالمنطقة إدارة المكتبات بالتعاون مع إدارات الجودة والكمبيوتر التعليمي ورعاية الطلاب .
 
وتضم أيضا لجنة المحكمين بالمسابقة الدكتور محمد محمود على مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة وهاله يونس موجه المكتبات بإدارة المكتبات بديوان عام المنطقة الأزهرية ومحمد يونس معلم أول أ لغة عربية بمعهد آل نوح النموذجى .
 
فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (1)
فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (1)

فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (2)
فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (2)

فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (3)
فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي (3)

 


الاسماعيلية

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