منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن الطوارئ استعدادًا لامتحانات آخر العام

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعاً استهدف مديرى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات آخر العام لصفوف النقل و الشهادات الأزهرية وبحضور عبدالحميد حسن مديرإدارة الأمن وأشرف سيف مدير إدارة الخطة والمناهج ومحمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن الالتزام بضوابط وتعليمات أعمال الامتحانات والحفاظ على السرية التامة وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب من أهم عوامل إنجاح امتحانات آخر العام لصفوف النقل والشهادات الأزهرية.

وأضاف أن رؤساء اللجان فى الشهادات سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المنطقة أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.

وشدد الدكتور بيومى الإلتزام التام بضوابط الأمتحانات والقرارات الأزهرية المنظمة لها وأنه يحظر تماما وغير مسموح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها أو أي أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما وجه "بيومى" بضرورة الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري عموم الإدارات المختصة وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لضمان مواجهة أي مشكلة قد تعوق العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان انتظام سير العمل وانضباط اللجان.