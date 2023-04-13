حياة كريمة فى أسوان.. مشروعات خدمية تخرج قرى الرديسية من دائرة التهميش.. صور

أسوان - صلاح المسن

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هى المبادرة الأهم، والتى تحقق أحلام سكان قرى الريف المصرى فى محافظة أسوان، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط، والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق. ففي قري ونجوع محافظة أسوان الممتدة شمالا وجنوبا، يجرى العمل على انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية الأساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان ، ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة قرية الرديسية بحرى بمركز إدفو والتى تضم 23 قرية فرعية ونجع وتابع، وتضم 71 ألف مواطن ، ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروع إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، وتطوير مدرسة البحيرة الإبتدائية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بالفوزة، ومركز شباب المملحه حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100 %، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية البحيرة بنسبة 97% ، علاوة على مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البحيرة بنسبة 95 % ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الفوزة بنسبة 85% ، ومشروع إنشاء السوق الأسبوعى بقرية الفوزة بنسبة 55 %.