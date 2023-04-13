حملة تموينية على أسواق ومحال الأسماك بالإسماعيلية تزامنا مع الأعياد.. صور

نفذت اليوم حملة تموينية بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، استمرارًا للحملات المستمرة التى تقوم بها مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والطب البيطرى؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومصدرها.

استهدفت الحملة عدد من الأسواق، ومحال بيع الأسماك، بالإضافة لسوق السمك الجديد بطريق البلاجات بحى أول مدينة الإسماعيلية، تزامنا مع موسم الأعياد "عيد القيامة المجيد، شم النسيم، عيد الفطر المبارك".

وتم التأكد من توافر جميع أنواع الأسماك، وجودتها وأسعارها، علاوة على التأكد من جودة الأسماك المملحة وصلاحيتها، وخواصها الطبيعة من حيث اللون والراحة، ومراجعة إجراءات تخزينها وحفظها للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.

وأشار اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إلى استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأعياد.