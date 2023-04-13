حكومة إيطاليا توافق على تعيين "مفوض خاص" للتعامل مع أزمة الجفاف

فاطمة شوقى

وافقت الحكومة الإيطالية على تعيين مفوض خاص للتعامل مع آثار الجفاف الشديد الذى يهدد البلاد الصيف المقبل للعام الثانى على التوالى، وذلك وسط مخاوف من تكرار نقص الإنتاج وتأثر اقتصاد البلاد.

وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن المفوض الخاص سيتولى مهامه حتى نهاية العام وسيرافقه مجموعة مدربة من كبار المسئولين من مختلف الوزارات، ويعتبر الهدف هو تحديد خطة هيدرولوجية وتسريع العمل الأساسى للقيام بحملات توعية، كما أنه سيكون المسئول أيضا عن إنشاء البنى التحتية الهيدروليكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال المفوض الجديد، ستجمع إيطاليا تفويضا واحدا لجميع التمويلات من الصناديق الأوروبية المخصصة للمياه، مثل إنشاء محطات تحلية المياه او إعادة استخدام المياه المتبقية النقية.

في الصيف الماضى، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ فى خمس مناطق فى شمال البلاد بسبب الجفاف، وأعلنت الحكومة عن 36.5 مليون يورو فى شكل أموال طارئة لمساعدة المناطق المتضررة، وكان من المفترض أن تكون السلسلة بمثابة علاج للإنتاج الزراعى لبقرة بو ، مما جعلها أفقر سلسلة على مدار الـ70 عامًا الماضية.

وحذر الخبير فرانشيسكو فينتشينزي ، من احتمال تأثر حوالى 3.5 مليون إيطالى في الأشهر القليلة المقبلة من الجفاف الشديد الذى تعانى منه البلاد، مشيرا إلى أن مستوى المياه في نهر بو أكبر خزان في البلاد ومصدر مهم للمياه يصبح في أدنى مستوى تاريخى له.