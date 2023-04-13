جهود مديرية الرى بأسيوط لضمان وصول المياه لنهايات الترع

أسيوط- هيثم البدرى

تواصل مديرية الرى بأسيوط جهودها لصيانة المجارى المائية، والترع، وأعمال التأهيل وصيانة البوابات من أجل وصول المياه لنهايات الترع لضمان زراعة كل المساحات المؤهلة للزراعة بنطاق المحافظة وعدم تأثر الأراضى التى توجد فى نهايات الترع.

وفى هذه النقاط نبين آخر جهود المديرية فى هذا الشأن:

1- استمرار صيانة المجارى المائية وأعمال التأهيل وصيانه البوابات بكل نطاق المحافظة.

2- اصلاح واعادة تشغيل مجس الخلف لموقع التليمترى على حجز أسيوط.

3- صيانة دورية للمواقع وضبط المناسيب حتى يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة.

4- تطهير ترعه نجع حمادى الغربيه بنطاق هندسة رى أسيوط.

5- تطهير الترع الرئيسية كترعه نجع حمادى الشرقية من حجز اخميم حتى حجز الخازندارية بالكراكة على صندل.

6- تطهير ترعه نجع حمادى الغربية من خلف حجز طما حتى حجز أسيوط وكافة ترع التوزيع.

7- استمرار تأهيل ترعة الساحل والعونة بمكز ساحل سليم.

8- الارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة.