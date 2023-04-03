انتهاء تبطين 393 كيلو ترع وجار العمل فى 128 وخطة لصيانة الكبارى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، مستمرة على مراحل، حتى الانتهاء من تبطين وتأهيل 1000 كيلو ترع، والتى حددتها المبادرة الرئاسية لتبطين الترع لمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تبطين 393 كيلو ترع بقرى ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومى الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جنب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، وجارى تنفيذ 62 عملية، وعدد الترع الجارى تبطينها 128 ترعة، بنسبة تنفيذ 67.77%، وجارى تنفيذ تبطين ترع بطول 577.31 كيلو ترع، مؤكداً أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتقلل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة كفر الشيخ، أنه تفقد أعمال استكمال تأهيل ترعة المسك بهندسة رى شرق سيدى سالم تنفيذ الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، وتابع تأهيل ترعتى المسك والجنابية الشرقية زمام هندسة شرق سيدى سالم، تنفيذ للإدارة العامه لرى غرب كفر الشيخ، كما تفقد عدد من الكبارى للوقوف على حال الكبارى التى تحتاج إلى صيانة، موجها بعمل اللازم نحو عمل الصيانه اللازمه لها، ضمن عقود التطهيرات الجارية.



تبطين ترعة المسك



جانب من تبطين ترع المسك



جانب من اعمال تبطين الترع بكفر الشيخ



وكيل وزارة الري يتابع اعمال تبطين ترعة بكفر الشيخ



وكيل وزارة الري يتفقد تبطين ترعة البركة



