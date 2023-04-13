اليوم السابع
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توزيع 500 ألف مساهمة رمضانية على 2.5 مليون مواطن بالجيزة ضمن "كتف في كتف"

الخميس، 13 أبريل 2023 02:15 م
توزيع 500 ألف مساهمة رمضانية على 2.5 مليون مواطن بالجيزة ضمن "كتف في كتف" المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة يجتمع
كتبت – مرام محمد

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عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للوقوف على انتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك.

 

وخلال اللقاء أشاد اللواء أحمد راشد بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "كتف في كتف" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتي شهدت تكاتف جميع أجهزة الدولة من القوات المسلحة والشرطة وبالتعاون مع المجتمع المدني، ما أسفر عن توزيع 500 ألف مساهمة على حوالي 2.5 مليون مواطن بخلاف توزيع حوالي 250 الف وجبة إفطار يومية على الأسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار تضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات العمل المجتمعي .

 

وثمن اللواء أحمد راشد جهود وزارة الأوقاف والتعاون المثمر مع محافظة الجيزة والتي أسفرت عن توزيع 105 آلاف شنطة رمضانية بالإضافة إلى توزيع 14 طن لحوم خلال شهر الخير "رمضان المعظم"، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان تم تشكيلها من التضامن الاجتماعي والاحياء المراكز والوحدات المحلية.

 

وبعث محافظ الجيزة شكره وتقديره للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية على الجهود المبذولة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستساهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة .

 

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.


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شنط رمضان

مبادرة كتف في كتف

الجيزة

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