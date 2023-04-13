تعرف على أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد

ينشر اليوم السابع اسعار تذاكر قطارات تحيا مصر العاملة على خطوط السكة الحديد، على خط القاهرة أسوان، والمسافات المقطوعة لكل محطة.
*(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم.
*(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.
*(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.
*(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.
*(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.
*(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.
*(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.
*(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم.
*(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.
*(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم.
*(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم.
*(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم.
*(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.
*(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.
*(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم.
*(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.
*(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم.
*(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.
*(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.
*(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.
*(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم
*(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.
*(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.
*(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.
*(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.
*(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.
*(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.
*(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم.
*(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.
*(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم.
*(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم.
*(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم.
*(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.
*(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.
*(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم.
*(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.
*(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم.
*(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.
*(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.
*(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.
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