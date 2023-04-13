اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 12:49 م
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تشييع جنازة 4 شباب لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة فى الشرقية

الخميس، 13 أبريل 2023 12:04 م
تشييع جنازة 4 شباب لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة فى الشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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شيع أهالى مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية جنازات 4 شباب؛ لفظوا أنفاسهم الأخيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها فى مياه ترعة السلام، وذلك أثناء توجههم إلى عملهم فى أحد المصانع بمحافظة بورسعيد.
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص فى مياه ترعة السلام على حدود محافظة بورسعيد.
 
أسفر الحادث عن مصرع 4 شباب، جميعهم من مركز صان الحجر فى محافظة الشرقية، فيما تبين من التحريات الأولية أن الضحايا كانوا فى طريقهم إلى العمل فى أحد المصانع فى محافظة بورسعيد.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل جثامين الضحايا إلى أحد مستشفيات بورسعيد، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

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