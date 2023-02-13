مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق السلام الجديد بالدقهلية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الاهالي بوقوع حادث تصادم أمام قرية النسايمة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، يرافقها سيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع عزام ابو العزم شلبي، ابراهيم يوسف الحسيني الغندور، نتيجة وقوع حادث تصادم علي طريق المطرية بورسعيد الجديد أمام قرية النسايمة.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي المطرية العام، وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإنهاء تصاريح الدفن.