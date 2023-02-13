اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 07:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق السلام الجديد بالدقهلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:22 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق السلام الجديد بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق ترعة السلام الجديد الرابط بين مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، ومحافظة بورسعيد، مصرع شخصين نتيجة حادث أليم، أمام قرية النسايمة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الاهالي بوقوع حادث تصادم أمام قرية النسايمة.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، يرافقها سيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع عزام ابو العزم شلبي، ابراهيم يوسف الحسيني الغندور، نتيجة وقوع حادث تصادم علي طريق المطرية بورسعيد الجديد أمام قرية النسايمة.
 
تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي المطرية العام، وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإنهاء تصاريح الدفن.
 
 
 
 
 
 
 

 


حادث سير

حادث تصادم

طريق السلام الجديد

طريق المطرية بورسعيد

النسايمة

المطرية

مركز شرطة المطرية

ترعة السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة