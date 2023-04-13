تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و765 شاحنة و56 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و424 شاحنة و48 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و341 شاحنة و8 سيارات.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم، السفينتين أمل وعمان، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل ودليلة ، فيما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1761 راكب بموانيها .





