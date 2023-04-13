اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 11:31 م
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تحرير 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بمغاغة بالمنيا

الخميس، 13 أبريل 2023 10:43 م
تحرير 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بمغاغة بالمنيا حملة مكبرة على الأسواق والمحلات
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومتابعة توافر السلع والمنتجات وإعلان أسعارها وعدم احتكارها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى هذا السياق، قاد الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق ومحال الجزارة بالمدينة بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة على الأسواق والمحلات (1)
حملة مكبرة على الأسواق والمحلات 

حملة مكبرة على الأسواق والمحلات (2)
حملة مكبرة على الأسواق والمحلات
 

حملة مكبرة على الأسواق والمحلات (3)
حملة مكبرة على الأسواق والمحلات 
 

حملة مكبرة على الأسواق والمحلات

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