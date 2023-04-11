السجن المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

وذلك في أحداث القضية رقم 13869 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2823 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "أيمن.ر.و.ا"، 18 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

وتبين أنه في يوم 12 أكتوبر 2022 أحرز المتهم جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخيرة "طلقتين" خرطوش بدون ترخيص تستعمل في السلاح الناري.