"بالبالطو الأبيض".. أهم نصائح "دكتور المخلل" أقدم بائع مخللات بالإسكندرية.. صور

التقى "اليوم السابع" مع أقدم بائع مخللات فى سوق النصر بالمنشية وسط محافظة الإسكندرية، والذى يرتدى بالبالطو أبيض وقفاز ويتميز بتجهيز جميع انواع المخللات، وخاصة المفيد منها لبعض الأمراض ومنها البنجر الذى يعد له مكانه فى الصدارة، فهو ملىء بالمغذيات الصحية التى قد لا تحصل عليها فى أى أطعمة أخرى،، حيث يحتوى على المغذيات اليومية الأساسية مثل الفيتامينات B والحديد والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويقول رمضان فلفل الشهير بدكتور المخلل من أقدم بائعى المخللات بمحافظة الإسكندرية، أنه يعمل فى مهنة تجهيز المخللات منذ 35 سنة، ويقوم بتجهيز المخللات بشكل جيد ويكون طعهما متميز من حيث التمليح والطهى، حيث يوجد لديه أنواع مختلفه منها: البنجر وبالبطاطس والمكرونة المخلل طماطم مخلل بالخضرة، وخيار وبدنجان وزيتون وجزر وبصل وقرنبيط، وفلفل بجميع أنواعه.

وأضاف رمضان فلفل لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى أطلقوا عليه لقب دكتور المخلل، لأنه يقدم أنواع المخللات بشكل نظيف ومختلف عن الباعة الآخرين فى تقديم المخلل والحفاظ على نظافة المكان والمظهر الشخصى من ارتداء القفاز الطبى بشكل دائم، وعن فوائد البنجر، أوضح أن البنجر له فؤائد عديدة منها زيادة الحديد فى الجسم لعدم فقر الدم والأهالى ويتقبل عليه بشكل مستمر لانه مفيد بالفيتامينات، وكذلك الباذنجان أيضا علية طلب كبير من قبل المواطنين وأنواع المخللات الأخرى لها إقبال كبير من المواطنين خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار بائع المخللات، أن المخللات جميعها بها قيمة غذائية مختلفة عن الأخرى، وعن مدة تصنيع المخللات فإن الخيار مدة تجهيزة تكون فى خلال 6 أيام والبصل والفلفل والبصل تكون شهر والزيتون والليمون مدة 8 أشهر والبنجر، يتم سلقة وتقشيرة فى مدة قليلة، وكذلك المكرونه المخلل تجهز بشكل يومى.