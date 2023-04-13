اليوم السابع
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المعهد الدولى العالى للترجمة واللغات يكرم الزميل محمد ثروت.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 10:51 ص
المعهد الدولى العالى للترجمة واللغات يكرم الزميل محمد ثروت.. صور تكريم الزميل محمد ثروت

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كرم المعهد الدولى العالى للغات والترجمة الكاتب الدكتور محمد ثروت ضمن مبادرة المعاهد تنشر الثقافة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
 
جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان "الصلابة النفسية فى مواجهة تحديات العصر" بالمعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس والتى تحدث فيها الدكتور محمد ثروت، بحضور الدكتور عبد العزيز حمدى عميد المعهد، وأحمد يوسف مدير رعاية الشباب بالمعهد. 
 
تناولت الندوة عدة محاور من أهمها، عوامل الصلابة النفسية، إدارة علاقاتك مع الآخرين،  تجنب الإحباط والعمل على تنمية الذات، علامات الثقة بالنفس وتطوير المهارات والاعتماد على الذات، وذلك تحت الإشراف العام السيد عطا- وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم، وخيرى حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب ، وأحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، وحنان عبد الرحمن كبيرة الأخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافي، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي، والدكتورة مروة جمعة مسئول النشاط الثقافي.
 
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المعهد الدولى العالى للترجمة

المعهد الدولى العالى للترجمة واللغات

محمد ثروت

الصحفى محمد ثروت




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