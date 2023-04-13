وقال بريماكوف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن هذا التعليق لا يتم بمبادرة من روسيا وأسبابه مختلفة.. ففي إحدى الدول أعلنت الحكومة عن تعليق الاتفاقية الثنائية حول نشاط المراكز الثقافية الروسية في حين يتم في دول أخرى طرد جديد للدبلوماسيين الروس.

وأضاف : "لا نغلق شيئا بشكل طوعى.. لماذا يجب أن نساعد الأغبياء الذين يحاولون إلغاء الثقافة واللغة الروسية والأدب الروسي؟".

وشدد على أن هيئته "تنقل مواردها" إلى مناطق تعتبرها روسيا ذات أولوية بالنسبة لها وخاصة بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويواجه نشاط المراكز الثقافية الروسية "البيوت الروسية" فى البلدان الأوروبية حاليا ضغوطات شديدة.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الرومانية، سابقا، إنه أخبر السفير الروسي في بوخاريست بقرارها تعليق عمل مركز الثقافة والعلم الروسي بسبب "نشر دعاية ومعلومات مزيفة من جانب المركز".