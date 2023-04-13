وأضاف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - أن درجة مشاركة الناتو في النزاع بأوكرانيا ازدادت ولكن هذا لن يؤثر على أهداف العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي هناك حرب معلومات شاملة.



وأوضح أن الناتو لديه بروتوكولات للعمل مع وسائل الإعلام لإطلاق معلومات مضللة ووقف تدفق المعلومات من الخارج، وبالتالي أصبح دور أولئك الذين يشرفون على العمل الإعلامي في روسيا أكثر أهمية.