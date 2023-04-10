أوكرانيا: الروس حولوا "أفدييفكا" لمدينة مدمرة وعدد سكانها الآن 1800 شخص

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أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك في أوكرانيا بافلو كيريلينكو، انخفاض عدد السكان المدنيين في مدينة "أفدييفكا" الواقعة شرقي البلاد من 32 ألف شخص قبل اندلاع الحرب إلى 1800 شخص حاليا.

وقال المسئول الإقليمي الأوكراني -حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- إن "الروس حولوا أفدييفكا إلى دمار كامل"، مضيفا أن المدينة تعرضت لضربة جوية اليوم أدت إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق.

وأضاف أن الضربة لم تسفر عن وقوع أي ضحايا حيث تم إجلاء جميع سكان المبنى في الوقت المناسب، لافتا إلى أن إجمالي نحو 1800 شخص ما زالوا يعيشون في أفدييفكا، جميعهم حياتهم مهددة بالخطر كل يوم.