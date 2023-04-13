"القومى للمرأة" ينظم أمسيات فنية و53 جلسة توعية فى قرى أسوان ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تستمر الجهود والأنشطة المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والذى أطلقه الرئيس السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، والتى أكدت فى بيان صحفى، مواصلة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

وأوضحت "مصطفى"، أنه تم تنظيم 53 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 2650 من السيدات والرجال والشباب والأطفال بقرى ونجوع الكلح غرب والبصيلية والوسطى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والرمادى بحرى وقبلى والسباعية والنصراب والدقاديق والشراونة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى العباسية والسبيل قبلى وكوم أمبو قبلى والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، مضيفةً أنه تم تنظيم أمسيات فنية بقريتى الخرازة بإدفو والأحمدية بكوم أمبو شملت تقديم العديد من عروض الفنون الشعبية والفقرات الترفيهية وفرق الإنشاد الدينى التى استهدفت مختلف الفئات العمرية من الأهالى والمواطنين.