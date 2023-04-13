القومى للمرأة بكفر الشيخ: تدريب 500 سيدة على إعداد الحفلات وتبنى مشروعات صغيرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن المجلس يستهدف خلال مبادرة مطبخ المصرية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تدريب 500 سيدة وفتاة من قرى حياة كريمة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لتقديم 2500 وجبة، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة.

وأضافت شاكر، لـ" اليوم السابع"، إن الهدف الأساسى من تلك المبادرة، ليس تعليم السيدات فنون الطهى فقط، ولكن إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة ، كنواة لمشروع صغير، تتبناها كل سيدة من المتدربات، لتساعد أسرتها فى احتياجاتهم من النفقات.

وأكدت شاكر، أن هذه المبادرة مستمرة لنهاية شهر رمضان، وعقب تدريب السيدات اليومى يتم تقديم 150 وجبة للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز مطوبس، كأحد مخرجات المبادرة.