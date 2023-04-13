اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة بكفر الشيخ: تدريب 500 سيدة على إعداد الحفلات وتبنى مشروعات صغيرة

الخميس، 13 أبريل 2023 02:00 ص
القومى للمرأة بكفر الشيخ: تدريب 500 سيدة على إعداد الحفلات وتبنى مشروعات صغيرة تدريب 500 سيدة على إعداد الولائم والحفلات وتبني مشروعات صغيرة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن المجلس يستهدف خلال مبادرة مطبخ المصرية ضمن  المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تدريب 500 سيدة وفتاة من قرى حياة كريمة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لتقديم  2500 وجبة، للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة.
 
وأضافت شاكر، لـ" اليوم السابع"، إن الهدف الأساسى من تلك المبادرة، ليس تعليم السيدات فنون الطهى فقط، ولكن إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة ، كنواة لمشروع صغير، تتبناها كل سيدة من المتدربات، لتساعد أسرتها فى احتياجاتهم من النفقات.
 
وأكدت شاكر، أن هذه المبادرة مستمرة لنهاية شهر رمضان، وعقب تدريب السيدات اليومى يتم تقديم 150 وجبة للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز مطوبس، كأحد مخرجات المبادرة.
 
 
 
 
 

كفر الشيخ

الفرع القومي للمرأة

قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

شهر رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة