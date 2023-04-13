"الطمع القاتل".. الدكتور عادل دفع 6 ملايين جنيه للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، ويقع الضحايا الذين يروون قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلوا إلى قلب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثانية والعشرين

يقول عادل صابر، دكتور أحد ضحايا مستريح أطفيح أنه دفع مبلغ 6 ملايين جنيه لمستريح أطفيح، موضحاً أن المستريح أقنعه باستثمار الظاموال في مجال الإكسسوارات والاستيراد والتصدير، إلا أنه استولى على الأموال وسافر خارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت مبلغ كبير 6 مليون ودى مش فلوسى لوحدى، أنا لميت من قرايبى كل فلوسهم عشان نستثمر الفلوس، ودلوقتى كل واحد بيطالبنى أنا بالفلوس لأنهم يعرفونى أنا ميعرفوش المستريح، أنا في أزمة كبيرة ومش عارف أعمل أى".