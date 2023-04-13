الشرطة الهولندية تخلى مبنى البرلمان إثر مخاوف من قنبلة

وكالات الأنباء

قالت الشرطة الهولندية اليوم الخميس، إنها أخلت مبنى البرلمان فى لاهاى، وأن فريق للمتفجرات يعمل فى الموقع.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الفرقة الخاصة بالتعامل مع المتفجرات موجودة في موقع الحدث، وتتعامل مع "طرد مشبوه".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدأ زيارة إلى دولة إلى هولندا، الثلاثاء الماضى.

واستقبل الملك ويليم ألكسندر وزوجته ماكسيما، إيمانويل وبريجيت ماكرون بشرف عسكري في القصر الملكي في أمستردام .

وتأتي هذه الزيارة الرسمية، وهي الأولى لرئيس فرنسي إلى هولندا منذ عام 2000 ، في أعقاب زيارة الزوجين الملكيين إلى فرنسا في عام 2016، وفوق كل شيء، يقصد منها أن تكون تجسيدًا للتقارب بين البلدين .

ومن جانبه، عزز إيمانويل ماكرون العلاقات مع عواصم أخرى، لا سيما روما ومدريد، خارج محور باريس-برلين التقليدي، كما أقام علاقة شخصية جيدة مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي ينتمي مثله إلى عالم الأعمال.