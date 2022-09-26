اعتقال أربعة بتهمة التآمر لخطف وزير العدل البلجيكي

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الهولندية القبض على أربعة مشتبه بهم بخطف وزير العدل البلجيكي فان كويكنبورن.

وبدا أن فينسينت فان كويكنبورن ، وهو أيضًا رئيس بلدية مدينة كورترايك في غرب فلاندرز ، يلقي باللوم على "مافيا المخدرات" في رسالة فيديو أطلقتها محطة الإذاعة الحكومية RTBF.

وقال مخاطبًا جمهورًا في إحدى الحفلات المحلية ، في مكالمة هاتفية يوم الخميس ، أن المدعي العام الفيدرالي حذره من خطة اختطاف تستهدفه.

وقال فان كويكنبورن: "سأخضع لحراسة مشددة في الوقت الحالي ولن أتمكن من المشاركة في بعض الأنشطة المخطط لها في الأيام المقبلة، قائلًا: إنه ليس ممتعًا ، لكنه مفهوم، ودعني أكون واضحًا: الأشخاص الذين يقفون وراء هذا يحققون عكس ما يهدفون إليه، وهو يقوي اعتقادي بأننا بحاجة إلى مواصلة القتال، حيث يشعر المجرمون بأنهم محاصرون، وهو شعور صحيح، لأننا سنستمر في محاربة الجريمة المنظمة ، بقوة بشرية وموارد أكثر من ذي قبل.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية لفان كويكنبورن مشيرة إلى وجود "تهديد" خطير، وقالوا إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في هولندا وأن السلطات البلجيكية تسعى لتسليمهم.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الهولندي في لاهاي إن الثلاثي وجميعهم هولنديين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 و 48 عاما، وقال مصدر قضائي يوم الأحد إن مشتبها به رابعا اعتقل في هولندا.

وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم السبت أن التهديد لكوكنبورن "غير مقبول على الإطلاق. لكن يجب أن يكون واضحًا: لن يخيفنا أحد. يستمر العمل ".

وفي أعقاب تقرير نشرته صحيفة Het Laatste Nieuws اليومية الفلمنكية ، أكد المصدر لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على سلاح آلي في سيارة تم رصدها بالقرب من منزل الوزير في كورتريك. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية VRT أن السيارة كانت تحتوي على بنادق كلاشينكوف وأسلحة نارية أخرى وزجاجتي بنزين.