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السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام و6 أكتوبر

الخميس، 13 أبريل 2023 12:11 م
السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى حدائق الأهرام و6 أكتوبر إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الثالثة بمدينة حدائق الأهرام ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المجاورة الأولى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة حدائق الأهرام ومدينة 6 أكتوبر ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.


حرائق شقق سكنية

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