السودان.. تهديدات باغتيال رئيس البعثة الأممية.. والبعثة ترد

وكالات

أثار طلب أحد المتحدثين في فعالية أقامتها مبادرة "نداء السودان" إصدار فتوى في اغتيال رئيس البعثة الأممية في السودان بيترس فولكر، سخط الأوساط السودانية.

وأصدرت البعثه الأممية بيانا دانت فيه هذه الخطوة، مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

من جهتها، تبرأت مبادرة "نداء السودان" في بيان من الخطوة، مركدة أن المتحدث الذي طلب فتوى اغتيال فولكر عبر عن نفسه، قبل أن تعود وتشدد على مناهضة البعثة بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف.

هذا وتداولت وسائل إعلام سودانية أنباء عن اعتقال المتحدث الذي طلب فتوى الاغتيال.

وكان رئيس حزب "الأمة" ورئيس الوزراء السوداني السابق مبارك الفاضل، قد كشف عن طلب الحكومة السودانية لمجلس الأمن بإبعاد فولكر، مطالبا في تغريدة له وزارة الخارجية السودانية بمتابعة الطلب.

يذكر أن فولكر واجه انتقادات عدة من شريحة واسعة من السودانيين، كما تم اتهامه من قبل الكتلة الديمقراطية بعدم الحياد، حيث سبق وهدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرده.