اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يصل دبلن لإلقاء خطاب أمام البرلمان

الخميس، 13 أبريل 2023 11:29 ص
الرئيس الأمريكى يصل دبلن لإلقاء خطاب أمام البرلمان بايدن
وكالات الأنباء

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وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى دبلن اليوم الخميس، ضمن زيارته التى تستمر ثلاثة أيام حيث سيلقى كلمة أمام البرلمان ويحضر مأدبة فى قلعة دبلن .

وقال بايدن للصحفيين بعد ظهر الأربعاء، أثناء تجوله فى قلعة كارلينجفورد بالقرب من منزل أحد الفروع الأيرلندية لعائلته "إنه إحساس رائع. أشعر وكأنني عائد إلى الوطن".

وسيحل بايدن ضيف شرف على مأدبة في قاعة سان باتريك في قلعة دبلن مساء الخميس، وهو تكريم سبق منحه لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي.

 


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