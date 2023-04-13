الجيزة: كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى حملة بأوسيم

كتبت - مرام محمد

شن مركز ومدينة أوسيم ب محافظة الجيزة ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لمواجهة مخالفات التعدي على الشوارع والطرق ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات بالطرق العامة للحفاظ على السيولة المرورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن كلبشة السيارات المخالفة والمتعدية على الجزر الوسطى والطريق العام بمناطق ميدان محمد مبروك والنفق والموقف ببشتيل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس المركز.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية لمواصلة جهود تحسين حركة سير المواطنين والمركبات بالشوارع وعدم السماح بتعدي المنشآت العامة والتجارية على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات المتعدية على الجزر الوسطى والطريق العام وأرصفة المشاة، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.