البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "المصرية للاتصالات" إلى 169.8 مليون شهادة

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع الشركة المصرية للاتصالات إلى 169.812 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كل من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.391 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى عند 183.527 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 99.824 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وجى بى أوتو عند 222.966 مليون شهادة، حديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.3 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.78%، والعرب على 13.27%، واستحوذت المؤسسات على 37.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 183.9 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.