اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 02:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأربعاء المقبل.. آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لقرعة الحج السياحى

الخميس، 13 أبريل 2023 01:00 ص
الأربعاء المقبل.. آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لقرعة الحج السياحى العمرة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر عملية تلقي طلبات التقدم وتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحج السياحي لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، والتي بدأت منذ 12 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، 19 أبريل الجاري، 28 رمضان.
 
وتضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى لموسم 1444 هجريا/2023 ميلاديا، توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية، حيث تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي منذ 12 مارس.
 
ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى 19 أبريل / 28 رمضان 1444، بعدها يتم إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة في 30 أبريل/ 10 شوال، على أن يكون تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات معا اعتبارا من يوم 1 مايو وحتى 11 مايو.
 
كما تضمن جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الالكترونية موعد ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني وذلك في 14 مايو وحتى 12 يونيو المقبل.

الحج السياحي

موسم الحج

الحج والعمرة

أسعار الحج



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..طفل إماراتى 4 سنوات يدخل موسوعة جينيس..وزارة الحج والعمرة السعودية تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات.. صحفية إسبانية: ملك إسبانيا وقع بالفعل على اتفاقية الطلاق

الأحد، 02 أبريل 2023 12:00 م

وزارة الحج والعمرة السعودية تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات

الأحد، 02 أبريل 2023 08:47 ص

الآلاف يؤدون عمرة رمضان.. الملك سلمان يوجه بتقديم تيسيرات للمعتمرين.. خدمات خاصة لذوى الهمم وبرامج للتوعية بهدى النبى.. "الحج والعمرة" تشدد على عدم تكرار أداء المناسك.. واستخدام "أسطح" الحرم للمصلين خلال رمضان

الإثنين، 27 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة