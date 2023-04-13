استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود الليلة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق مناخ آمن للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

واختتم فريق الكرة بالزمالك أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها اليوم الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، حيث خاض الفارس الأبيض مرانه الأخير.