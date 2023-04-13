اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود الليلة

الخميس، 13 أبريل 2023 10:40 ص
استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود الليلة نادى الزمالك
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق مناخ آمن للجميع.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
واختتم فريق الكرة بالزمالك أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها اليوم الخميس بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، حيث خاض الفارس الأبيض مرانه الأخير.
 
 

الزمالك

نادى الزمالك

الدورى المصرى

حرس الحدود



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة