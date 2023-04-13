إنقاذ شخص تعطل به مصعد أحد العقارات فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شخص للاحتجاز داخل مصعد عقار بالشيخ زايد، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذه دون إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث أن انقطاع التيار الكهربائى أدى إلى تعطل المصعد.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص للاحتجاز داخل مصعد عقار، فى الشيخ زايد.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من استخراجه دون إصابات.

وأشارت التحريات والمعاينة إلى أن انقطاع التيار الكهربائى أدى إلى تعطل المصعد، واحتجاز الشخص بداخله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.