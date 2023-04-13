إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى واصطدام ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البهنسا في مركز بني مزار، واصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف في مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال قرية البهنسا في مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الله.ف 40 عاما، موظف، ونجليه أنس 11 عاما، ياسين 15 عاما، طالبين، ويقيمون جميعا في مركز ملوي، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.



كما تلقى مأمور مركز شرطة العدوة بلاغا باصطدام السيارة رقم 3215 ر م ب، ميكروباص، بالرصيف في شارع مصطفي كامل في مدينة العدوة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: حمادة خلف 42 عاما، هاني أحمد 46 عاما، معتمد أحمد 27 عاما، محمود السيد 40 عاما، ويقيمون في مركز مطاي، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات كدمات واشتباه ارتجاج.



وتلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، إخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بشخص، يدعي عبد الرحيم محمود 55 عاما، أثناء سيره بأحد شوارع قرية تلة في غرب مركز المنيا، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالقدم والعمود الفقري، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة.

