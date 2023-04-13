اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أبريل 2023 10:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

الخميس، 13 أبريل 2023 09:21 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط - سوهاج الزراعى ناحية قرية الشغبة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى والإيمان العام.

 

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط / سوهاج الزراعى ناحية قرية الشغبة.

 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم " 5341 ى وط " ملاكى أمام مدخل قرية الشغبة.

 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " سيد. ف. ج "، 19 عاما، و" هشام. أ. ح "، 18 عاما، و" عمر. ى. أ "، 20 عاما، و" محمد. أ. ح "، 22 عاما، وتم نقل الأول إلى مستشفى أسيوط الجامعى ونقل الآخرين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.


انقلاب سيارة ملاكي

حوادث اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة