إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط - سوهاج الزراعى ناحية قرية الشغبة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى والإيمان العام.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط / سوهاج الزراعى ناحية قرية الشغبة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم " 5341 ى وط " ملاكى أمام مدخل قرية الشغبة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " سيد. ف. ج "، 19 عاما، و" هشام. أ. ح "، 18 عاما، و" عمر. ى. أ "، 20 عاما، و" محمد. أ. ح "، 22 عاما، وتم نقل الأول إلى مستشفى أسيوط الجامعى ونقل الآخرين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.