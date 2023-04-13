محافظ سوهاج يتفقد مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالكوثر

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج التشغيل التجريبى لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحى الكوثر، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، بحضور أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبدالساتر مسئول المشروعات القومية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى، وعلى لطفى رئيس حى الكوثر .

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمجمع، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير المشروع الذي يخدم محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، بقدرة استيعابية 10 طن من النفايات الطبية الخطرة، ويتكون من " مبنى إداري، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات، سكن للعمال، مركز صيانة، ميزان بيسكول، مبنى الأمن، مبنى إدارى، لوحة كهرباء.

وأكد " الفقي " أن تطوير مجمع المحارق يأتي ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، فضلا عن إنشاء مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد تحسنا ملحوظا على صعيد القطاع الطبى، ونسعى لمزيد من التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.