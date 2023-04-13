إزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بقرية المحروسة بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، حملة إزالة تعديات تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدى لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون أو التفريط فى حق الشعب.



وترأس الحملة محمد غلاب، رئيس الوحدة المحلية لقرية المحروسة، بناءً على تعليمات طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قنا، والتي أسفرت عن إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 300 متر، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية حوض قطرى داخل حدود الـ 2 كيلو.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، التصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة.