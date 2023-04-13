اليوم السابع
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أوبرا "دون جيوفانى" على مسرح مكتبة الإسكندرية بداية من الثلاثاء المقبل

الخميس، 13 أبريل 2023 02:34 م
أوبرا "دون جيوفانى" على مسرح مكتبة الإسكندرية بداية من الثلاثاء المقبل دون جيوفاني
الإسكندرية جاكلين منير

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تقدم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار النمساوي موتسارت وذلك أيام 18، 19 ،20 مايو 2023 على مسرح مكتبة الإسكندرية.
 
وتعد أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام، ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.
 
تقدم هذه العروض المتميزة لجمهور الإسكندرية بعد النجاح الكبير لعروض أوبرا "كارمن" التي قدمها نفس فريق العمل في الموسم الفني السابق؛ وذلك استكمالًا لرسالة الفنون الرفيعة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

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