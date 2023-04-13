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أهالى قرية مجريا بالمنوفية ينظمون أطول مائدة إفطار جماعى فى شهر رمضان.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 07:19 م
أهالى قرية مجريا بالمنوفية ينظمون أطول مائدة إفطار جماعى فى شهر رمضان.. صور أطول مائدة إفطار جماعى
المنوفية - محمد فتحى

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نظم أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إفطارا جماعيا بمائدة امتدت لعشرات الأمتار، بحضور ما يقرب من 3 آلاف شخص، وسط حالة من البهجة والفرحة التى سيطرت على جميع الحضور.

 
وقال أيمن حامد من أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية: "قررنا كمجموعة طرح فكرة إفطار جماعى على أهالى القرية وبالفعل قمنا بالاشتراك فى شراء ذبيحة، وقمنا بعمل الطعام عن طريق شيف متخصص فى الأفراح والمناسبات وتجمعنا جميعا كأهالى قرية، وسط حالة من الفرحة والبهجة التى سيطرت على جميع الحضور، وسط التهليل والدعاء عقب النطق بأذان المغرب أن يجمعنا الله دائما على خير".
 
وأضاف شهاب مدكور من أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية: "طرحنا الفكرة كمجموعة شباب ولقيت ترحابا كبيرا من قبل أهالى القرية وتم تنظيم الافطار الجماعى ما يقرب من 3 آلاف من أهالى القرية وسط حالة من الفرحة والبهجة سيطرت على جميع الحضور".
 
 
أطول مائدة إفطار جماعى (1)
أطول مائدة إفطار جماعى

أطول مائدة إفطار جماعى (2)
أطول مائدة إفطار جماعى

أطول مائدة إفطار جماعى (3)
أطول مائدة إفطار جماعى

أطول مائدة إفطار جماعى (4)
أطول مائدة إفطار جماعى

أطول مائدة إفطار جماعى (5)
أطول مائدة إفطار جماعى
 

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