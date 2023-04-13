أسعار النفط تسجل 87.08 دولار لبرنت و83.12 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 87.08 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.12 دولار.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، " أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة، المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي، للمرة الأولى خلال عام 2023، بلغت نسبتها نحو 6.6%.

وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط تضمنت الأتى:

1-قرار دول أوبك + بإجراء خفض إضافي طوعي على إنتاجها مقداره نحو 1.7 مليون ب/ي خلال الفترة (مايو - ديسمبر ( 2023، بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمي.

2-انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني لها على التوالي، وبشكل أكبر من المتوقع بلغ نحو 3.7 مليون برميل، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 1983 وهو نحو 371.2 مليون برميل.

3-انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي بنحو 4.1 مليون برميل، في ظل ارتفاع الطلب المحلي عليه إلى أعلى مستوى مسجل خلال العام الحالي.

4-انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع وهو 590 حفارة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي.

5-تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، متأثرا بضعف بيانات أكبر اقتصاد في العالم، وارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ليصبح النفط الخام أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط تضمنت تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في ظل تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام مع استمرار انكماش الطلبيات الجديدة، وتراجع نشاط التصنيع في الصين ومنطقة اليورو.

وهاجم مجهولون يشتبه أنهم قراصنة ناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قبالة كوت ديفوار فى خليج غينيا، وأوضحت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن الناقلة المختطفة على متنها 20 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مالك السفينة ومراكز بحرية دولية لمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي ذات السياق أفاد مصدر أمنى من كوت ديفوار أن زورق دورية أرسل لإنقاذ الناقلة لكنه لم يتمكن من تحديد مكانها بسبب إطفاء المنارة الخاصة بها.