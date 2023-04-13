أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل 130قطارا إضافيا بمناسبة عيدالفطر تبدأ الأحد المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

ووجه رئيس الهيئة بزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- " الأخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج"

وقال الرئيس السيسى :" يطيب لى أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة .. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء .. مع أطيب تمنياتي،،، وكل عام وأنتم بخير،،،"



الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى للحرارة بداية من غد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً أشبه بالشتوية وانخفاضًا فى الحرارة، وفرص أمطار فى أغلب محافظات شمال البلاد، لافتةً إلى أن اليوم ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وستكون اليوم فرص أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما ستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غد، الجمعة يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

أضافت منار غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوى: «بالنسبة للمناطق الداخلية من الجمهورية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، فإنها لن تشهد أى فرص لسقوط الأمطار، ولكن ستتحسن درجات الحرارة، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 20 درجة مئوية، وستكون ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية نهارا، لن نشعر بها بشكل كبير بسبب نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم في الساعة سيساعد بشكل كبير على الإحساس بالأجواء الربيعية والاعتدال الكامل في الأحوال الجوية».



القوى العاملة تُجدد تحذيراتها من الرسائل الوهمية بشأن منح العمالة غير المنتظمة

جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة .

وقالت "الوزارة" في بيان صحفي لها اليوم الخميس أنها استقبلت شكاوي وإستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.



غلق جزئى بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بجوار مدينة حدائق الأهرام بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة 6 أكتوبر، لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم السبت الموافق 15/4/2023، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد

قالت دار الإفتاء إنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها -إذا كان قد صلَّى العيد جماعةً مع الإمام- فله ذلك، بشرط أن يُصلي الظهر.

والقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.

وتعمل مديريات الأوقاف بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2023، وذلك بعد إعلان الوزارة وفق ما صرح به الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة .